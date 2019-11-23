Вице-президент США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс должен встретиться с президентом Южного Курдистана

Вице-президент Соединенных Штатов Амерки Майк Пенс прибыл с необъявленным визитом в Ирак, чтобы провести встречу с президентом Южного Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство AP.

Указано, что Пенс прилетел в Эрбил на военном грузовом самолете С-17, чтобы сохранить в секрете свой визит. Отмечается, что этим визитом он хочет "успокоить" союзников США после того, как Вашингтон объявил о выводе войск из Сирии, а турецкая армия начала наступление на курдские отряды в этой стране.

Кроме того, AP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что визит вице-президента США призван заверить приверженность администрации американского президента Дональда Трампа к альянсу с курдами в борьбе с "Исламским государством".

Указано также, что в ходе поездки Пенс посетил военную авиабазу Аль-Асад, с которой американцы начали операцию по ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади, а также обсудил по телефону с главой правительства Ирака Адель Абдель Махди ситуацию с протестами в стране.

По данным Reuters, иракский премьер-министр заверил Пенса, что "работает над избежанием насилия" против участников протеста и намерен соблюдать права мирных демонстрантов.

Напомним, число погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими в Ираке возросло до 340 людей.

Как писало РБК-Украина ранее, госсекретарь США Майк Помпео призвал членов коалиции, борющейся против "Исламского государства", вернуть боевиков ИГИЛ в свои страны. Он подчеркивал, что если все страны вернут боевиков ИГИЛ в свои тюрьмы, это поможет восстановить инфраструктуру в Ираке и Сирии, которые серьезно пострадали в результате боевых конфликтов.