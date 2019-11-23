ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Протесты в Ираке: количество погибших снова возросло

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 15:34
Протесты в Ираке: количество погибших снова возросло
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Число раненых 21 ноября также возросло до 61 человека

Число погибших в результате столкновений между полицейскими и протестующими в Ираке возросло до 340 людей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Данные полицейских и медиков показывают, что число раненых 21 ноября также возросло до 61 человека.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в результате стрельбы в Багдаде (Ирак) погибли четыре человека и еще 48 получили ранения. Отмечалось, что это произошло, когда иракские силы безопасности открыли огонь из пистолетов и баллончиков со слезоточивым газом по демонстрантам около двух ключевых мостов в Багдаде.

Как писало РБК-Украина ранее, начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант. При этом по данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения.

Так, протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит и Киркук.

Правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийствам демонстрантов. Правозащитники считают, что власти Ирака должны привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастных к гибели участников антиправительственных акций.

Как известно, 25 октября в Ираке началась новая волна протестов, охватившая несколько провинций. Люди протестовали против коррупции в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг.

В ООН осудили действия властей Ирана, в результате которых погибли демонстранты На протестах в Багдаде открыли стрельбу, есть жертвы
Новости Украины погибшиепротестИрак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь