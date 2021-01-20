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Вице-президент США также оставил записку своей преемнице Харрис

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-президент США Майк Пенс накануне ухода со своего поста оставил своей преемнице Камале Харрис записку. Это уже является традиционным ритуалом в США.

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Об этом сообщил телеканал CNN.

Содержание записки не раскрывается. Однако, записка была ожидаемой, поскольку на прошлой неделе Пенс и Харрис провели телефонный разговор.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп оставил записку для Джо Байдена. Содержание и контекст записки Трампа не раскрывается.

Как писало РБК-Украина, Трамп оставил записку накануне своего отъезда из Белого дома и Вашингтона. Трамп не дождался Байдена и отправился в свою резиденцию в штате Флорида.

Добавим, сегодня в Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Следить за инаугурацией Байдена можно онлайн на сайте РБК-Украина.

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