Трамп оставил записку для Байдена перед вылетом из Белого дома

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп оставил записку для Джо Байдена, который сегодня станет 46-м президентом Штатов. Ее содержание неизвестно.

Об этом сообщает Politico.

Также приветственную записку оставила и первая леди Мелания Трамп для супруги Джо Байдена Джилл. Ее содержание и контекст неизвестны.

Традиция оставлять записку президентом перед выездом из Белого дома относительно недавняя. Первым ее оставил президент Рональд Рейган для Джорджа Буша-старшего в 1989 году. В ней он написал афоризм "Не позвольте индейкам сбить вас с ног" и нарисовал слона (символ Республиканской партии - прим.) в окружении этих птиц.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и вылетел из Вашингтона во Флориду, где будет жить в своей резиденции.

Позже состоится инаугурация Джо Байдена на должность президента США и Камалы Харрис на пост вице-президента. Харрис принесет присягу в 18:00 по киевскому времени, Байден - в 19:00.