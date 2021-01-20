ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вице-президент США также оставил записку своей преемнице Харрис

Вашингтон, Среда 20 января 2021 18:30
Вице-президент США также оставил записку своей преемнице Харрис
Фото: Камала Харрис (flickr.com/prachatai)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-президент США Майк Пенс накануне ухода со своего поста оставил своей преемнице Камале Харрис записку. Это уже является традиционным ритуалом в США.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Содержание записки не раскрывается. Однако, записка была ожидаемой, поскольку на прошлой неделе Пенс и Харрис провели телефонный разговор.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп оставил записку для Джо Байдена. Содержание и контекст записки Трампа не раскрывается.

Как писало РБК-Украина, Трамп оставил записку накануне своего отъезда из Белого дома и Вашингтона. Трамп не дождался Байдена и отправился в свою резиденцию в штате Флорида.

Добавим, сегодня в Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Следить за инаугурацией Байдена можно онлайн на сайте РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиМайк Пенс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь