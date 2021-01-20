Віце-президент США також залишив записку своїй наступниці Харріс

Фото: Камала Харріс (flickr.com/prachatai)

Віце-президент США Майк Пенс напередодні відходу зі своєї посади залишив своїй наступниці Камалі Харріс записку. Це вже є традиційним ритуалом у США.

Про це повідомив телеканал CNN.

Зміст записки не розкривається. Однак, записка була очікуваною, оскільки минулого тижня Пенс та Харріс провели телефонну розмову.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп залишив записку для Джо Байдена. Зміст та контекст записки Трампа не розкривається.

Як писало РБК-Україна, Трамп лишив записку напередодні свого від'їзду з Білого дому та Вашингтону. Трамп не дочекався Байдена та вирушив у свою резиденцію у штаті Флорида.

Додамо, сьогодні у Вашингтоні відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Слідкувати за інавгурацією Байдена можна онлайн на сайті РБК-Україна.