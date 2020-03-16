Вице-президент ПАСЕ пояснил, почему Россию вернули в Ассамблею

Возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является политическим решением со стороны Германии и Франции. Об этом заяви вице-президент ПАСЕ Александр Мережко в интервью РБК-Украина.

По его словам, решение о возвращении российской делегации принималось не столько в аппарате ПАСЕ, сколько на пределами Ассамблеи.

"Возможно, это решение принималось из политических и экономических соображений, ведь Франция и Германия заинтересованы в бизнесе с Россией. Французские и немецкие лидеры думают о своих избирателях и состоянии экономики. Это проблема, которая их беспокоит. А вопрос России и Украины, к сожалению, находится на периферии их интересов, как мне кажется", - сказал Мережко.

Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

После решения о возвращении делегации России некоторые европейские делегации подписали декларацию о несогласии. В частности, против такого решения ПАСЕ выступили делегации Украины, стран Балтик+, Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции.