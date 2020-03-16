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Віце-президент ПАРЄ пояснив, чому Росію повернули в Асамблею

Новини » Політика     16.03.2020 - 09:51
Віце-президент ПАРЄ пояснив, чому Росію повернули в Асамблею
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

Повернення РФ в ПАРЄ є більше політичним рішенням Франції і Німеччини

Повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) є політичним рішенням з боку Німеччини і Франції. Про це заявив віце-президент ПАРЄ Олександр Мережко інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, рішення про повернення російської делегації приймалося не стільки в апараті ПАРЄ, скільки межами Асамблеї.

"Можливо, це рішення приймалося з політичних та економічних міркувань, адже Франція і Німеччина зацікавлені в бізнесі з Росією. Французькі і німецькі лідери думають про своїх виборців і стан економіки. Це проблема, яка їх турбує. А питання Росії і України, на жаль, знаходиться на периферії їхніх інтересів, як мені здається", - сказав Мережко.

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Після рішення про повернення делегації Росії деякі європейські делегації підписали декларацію про незгоду. Зокрема, проти такого рішення ПАРЄ виступили делегації України, країн Балтік+, Великобританії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції.

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