Віце-президент для Гарріс. Хто такий Тім Уолз і що він казав про Україну

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Тім Уолз - кандидат у віце-президенти США від Гарріс

Віце-президент - друга за важливістю посадова особа в системі виконавчої гілки федерального уряду Сполучених Штатів Америки. Президента та його "віце" обирають разом, за системою непрямих виборів.

Як правило, з кандидатом визначаються з огляду на те, щоб він зміг охопити додатковий електоральний сектор. За цим принципом чотири роки тому віце-президентом Джо Байдена стала сама Камала Гарріс. Щоб заручитися, по-перше, симпатіями жінок, по-друге, афроамериканців та інших "небілих" виборців.

Хоча бувають і винятки. Наприклад, у нинішніх передвиборних перегонах кандидат від республіканців Дональд Трамп обрав претендентом на посаду віце-президента сенатора Джей Ді Венса. Який загалом підтримує його риторику, але щодо низки питань висловлюється радикальніше, і на його фоні Трамп виглядає більш виваженим політиком.

Тім Уолз не розглядався як фаворит серед інших кандидатів у напарники Камалі Гарріс.

Головним претендентом у віце-президенти для Гарріс був губернатор Пенсільванії Джош Шапіро, однак серйозний спротив його кандидатурі чинило крайнє ліве крило Демократичної партії, налаштоване пропалестинськи. А Шапіро - практикуючий юдей, він повністю підтримує Ізраїль у його боротьбі з терористами ХАМАС.

Уолз є менш яскравим політиком, та має нижчу впізнаваність загалом по США. Разом з тим, видання Axios зазначає, що Уолз міг би підвищити привабливість Гарріс серед сільських виборців, зокрема в штатах так званої "Синьої стіни" (тихоокеанське узбережжя та північ США), які були ключовими для перемоги Джо Байдена у 2020 році.

Від вчителя до губернатора

Тіму Уолзу 60 років, він одружений, має двох дітей. Народився в штаті Небраска, на півночі США. У 17 років вступив до Національної гвардії Армії США. Служив більше двох десятиліть як всередині країни, так і за кордоном. Після звільнення працював учителем в середній школі та футбольним тренером.

У 2006 році Уолз був обраний до Палати представників Конгресу США та переобирався чотири рази, представляючи там південну, переважно сільськогосподарську, частину штату.

З 2018 року є губернатором Міннесоти. Серед досягнень, якими пишається Уолз, надання безкоштовного харчування в школах та розширення оплачуваних відпусток.

Міннесота не голосувала за республіканців у президентських перегонах з 1972 року, але цей штат, який традиційно входить до "синьої стіни" демократів, очолює список тих штатів, у яких Трамп хотів би перемогти на цих виборах.

Що Уолз каже про Україну

Тім Уолз вважається послідовним прихильником допомоги Україні. На початку повномасштабного вторгнення Уолз підписав закон, який вимагав від штату Міннесота більше не вести бізнес у Росії чи Білорусі.

Волз спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським у квітні 2023 року, в рамках колективного відеодзвінка американських губернаторів, який він і організовував як очільник Національної асоціації губернаторів.

У лютому цього року Тім Уолз та посол України у США Оксана Маркарова підписали лист про взаєморозуміння щодо співробітництва штату Міннесота та Чернігівської області в аграрній сфері. Серед іншого, документ передбачає реконструкцію та відновлення економіки Чернігівщини.

Під час зустрічі Волз заявляв про подальшу підтримку України. "Розмови про те, що ми нібито відвернулися від України чи наших союзників по НАТО є нісенітницею, і цього не поділяють наші люди, які розуміють, наскільки важливою є демократія. Ми в Міннесоті це розуміємо", - заявив Уолз.