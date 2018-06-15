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Віце-президент Facebook йде з посади після скандалу з Cambridge Analytica

НовиниТелеком & IT    15.06.2018 - 09:34
Фото: Елліот Шрейдж (flickr.com)
Фото: Елліот Шрейдж (flickr.com)

Шрейдж залишиться радником засновника компанії Марка Цукерберга

Віце-президент Facebook Елліот Шрейдж йде з посади після скандалу c передачею даних користувачів компанії Cambridge Analytica. Про це він сам повідомив в Facebook.

Зазначимо, Шрейдж курирував питання політики Facebook і суспільних комунікацій.

"Після більш ніж десятиліття роботи у Facebook я вирішив, що настав час почати нову главу в моєму житті", - повідомив він.

За його словами, специфіка роботи йому подобалася, проте залишала "мало місця для інших занять". Він залишиться на посаді на час перехідного періоду, поки не буде знайдена заміна. Згодом Шрейдж має намір стати радником засновника компанії Марка Цукерберга.

 

The Next Chapter Much of what makes Facebook such a great place to work is our culture, which has created traditions...

Опубліковано Elliot Schrage 14 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Cambridge Analytica оголосила про банкрутство.

 

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Теги публікації: Facebook, соцсеть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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