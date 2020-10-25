Вице-президент "Энергоатома" - акционер компании-строителя энергомоста в Крым, - нардеп

Фото: Алексей Гончаренко (РБК-Украина)

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут владеет акциями российской компании "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", которая строила и сейчас эксплуатирует линии электропередачи в аннексированный Россией украинский Крым.

Об этом сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Вице-президент государственного "Энергоатома" Хартмут на самом деле акционер российского ОАО "Федеральная сетевая компании Единой энергетической сети", компании которая строила линии электропередачи в аннексированной Кремлем украинский Крым. Еще раз: вице-президент государственной компании "Энергоатом" получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?" - сообщил Гончаренко.

По словам депутата, последняя выплата дивидендов этой компании была в феврале 2020 года и вице-президент "Энергоатома" их получил.

"То есть российская компания заработала на поставках электроэнергии в аннексированный Крым и прибыль от этих поставок досталась нашему господину Хартмуму из государственного "Энергоатома", - пояснил нардеп.

Кроме того, согласно декларации Хартмута, он владеет акциями еще нескольких российских энергораспределительных и сбытовых компаний, входящих в орбиту российского сенатора Александра Бабакова.

Также он в 2014-2015 году инвестировал в ценные бумаги венесуэльской компании PDVSA, которая находится под санкциями США.

"Как этот человек вообще мог попасть на государственную службу, я уже не говорю про пост вице-президента "Энергоатома" с доступом к государственной тайне. Как человеку с такими связями со страной-агрессором дали право решать у кого покупать ядерное топливо у американцев или россиян?" - задается вопросом Гончаренко.

Факт назначения Хартмута в руководство "Энергоатома" Гончаренко назвал позором для действующей власти.

"Я понимаю, что последние годы слишком часто по поводу и без все кричали о российских шпионах и игра про "детишек и волка" рано или поздно приводит к тому, что на "волка" уже никто не реагирует. Но прихвостень Кремля по оккупации украинского Крыма в руководстве "Энергоатома" это позор для этой власти как по сути и банкротство наших АЭС", - подытожил Гончаренко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что дефицит ГП "Гарантированный покупатель" на конец года составит 20 млрд грн, а общий долг на энергетическом рынке достигнет 80 млрд грн.