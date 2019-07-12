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Вице-президент Boeing, ответственный за производство 737 MAX, идет в отставку

Новости » Общество    12.07.2019 - 03:35
Вице-президент Boeing, ответственный за производство 737 MAX, идет в отставку
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org/Acefitt)

Эрик Линдблад работал в Boeing 34 года

Вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад, который отвечал за производство новых Boeing 737 MAX, уходит со своей должности после двух катастроф с самолетами этой модели. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает The Seattle Times.

Линдблада в августе прошлого назначили ответственным, чтобы он исправил погрешности в процессе производства и поставке комплектующих. Отмечается, что компания имела проблемы с деталями для двигателей и фюзеляжей.

Линдблад, возраст которого 57 лет, работал в Boeing 34 года.  Глава подразделения коммерческих самолетов Boeing Кевин МакАллистер сказал, что никто не вынуждал Линдблада подать в отставку. Он сам решил уйти в конце прошлого года.

Напомним, недавно компания Boeing заявила, что намерена выделить 100 млн долларов для помощи семьям погибших в двух недавних авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 MАХ. 

В результате двух крушений самолетов Boeing 737 MAX погибли 346 человек. Первая авиакатастрофа произошла в октябре прошлого года в Индонезии - тогда огибли 189 человек. В марте 2019 в Эфиопии разбился второй самолет, погибли 157 человек. После этих трагедий заказчики, ранее закупившие самолеты новой модели, отказались от их использования. Некотроые клиенты компании разорвали контракты.

Boeing может потерять мировое лидерство по поставкам самолетов Boeing выплатит компенсацию семьям погибших в двух катастрофах 737 MАХ
Новости Украины BoeingBoeing 737
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