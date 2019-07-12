Вице-президент Boeing, ответственный за производство 737 MAX, идет в отставку

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org/Acefitt)

Эрик Линдблад работал в Boeing 34 года

Вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад, который отвечал за производство новых Boeing 737 MAX, уходит со своей должности после двух катастроф с самолетами этой модели. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает The Seattle Times.

Линдблада в августе прошлого назначили ответственным, чтобы он исправил погрешности в процессе производства и поставке комплектующих. Отмечается, что компания имела проблемы с деталями для двигателей и фюзеляжей.

Линдблад, возраст которого 57 лет, работал в Boeing 34 года. Глава подразделения коммерческих самолетов Boeing Кевин МакАллистер сказал, что никто не вынуждал Линдблада подать в отставку. Он сам решил уйти в конце прошлого года.

Напомним, недавно компания Boeing заявила, что намерена выделить 100 млн долларов для помощи семьям погибших в двух недавних авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 MАХ.

В результате двух крушений самолетов Boeing 737 MAX погибли 346 человек. Первая авиакатастрофа произошла в октябре прошлого года в Индонезии - тогда огибли 189 человек. В марте 2019 в Эфиопии разбился второй самолет, погибли 157 человек. После этих трагедий заказчики, ранее закупившие самолеты новой модели, отказались от их использования. Некотроые клиенты компании разорвали контракты.