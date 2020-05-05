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Вице-президент Amazon уволился в знак протеста против сокращений работников компании

Новости » В мире     05.05.2020 - 02:14
Вице-президент Amazon уволился в знак протеста против сокращений работников компании
Иллюстративное фото (facebook.com/amazon)

Рабочие складов просили выдать им больше масок и повысить зарплату за опасные условия труда

Вице-президент Amazon Тим Брей уволился из компании, протестуя против решений руководства уволить работников складов, которые протестовали из-за условий работы во время пандемии коронавирус. Об этом он сообщил на своем сайте.

Брей отметил, что рабочие просили выдать им больше масок и повысить зарплату за опасные условия на складах во время пандемии.

По его слова 1 мая был его последним днем работы в Amazon.

"Это решение, вероятно, обойдется мне в более миллиона долларов до вычета налогов. К тому же я потерял самую лучшую работу из тех, что у меня когда-то были, и невероятно хороших коллег", - написал он.

Брей назвал тех, кто увольняет работников, трусами и создателями атмосферы страха.

Отметим, Брей является одним из создателей языка программирования XML. К Amazon вінпрацював в Sun Microsystems и Google.

Отметим, что работники складов и курьеры Amazon бастовали, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и зарплаты. Они отмечают, что вынуждены работать, тогда как большинство населения остается на карантине. После этого Безос посетил центры Amazon, чтобы поблагодарить персонал за работу во время пандемии.

Напомним, Amazon сообщила, что продолжает удаленный режим работы для части своих сотрудников до 2 октября. Такое решение было принято из-за проверки складов компании, где, возможно, были выявлены нарушения правил безопасности во время пандемии коронавирус.

Ранее сообщалось, что Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19.

Amazon продлил удаленный режим работы до октября Amazon построит лабораторию для тестирования на COVID-19
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