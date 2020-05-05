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Віце-президент Amazon звільнився на знак протесту проти скорочень працівників компанії

Новини » В світі     05.05.2020 - 02:14
Віце-президент Amazon звільнився на знак протесту проти скорочень працівників компанії
Ілюстративне фото (facebook.com/amazon)

Робітники складів просили видати їм більше масок і підвищити зарплату через небезпечні умови праці

Віце-президент компанії Amazon Тім Брей звільнився з компанії, протестуючи проти рішень керівництва звільнити працівників складів, які протестували через умови роботи під час пандемії коронавірусу. Про це він повідомив на своєму сайті.

Брей зазначив, що робітники просили видати їм більше масок і підвищити зарплату через небезпечні умови на складах під час пандемії.

За його словами, 1 травня був його останнім днем роботи в Amazon.

"Це рішення, імовірно, обійдеться мені у понад мільйон доларів до вирахування податків. До того ж я втратив найкращу роботу з тих, що у мене колись були, і неймовірно хороших колег", - написав він.

Брей назвав тих, хто звільняє працівників, боягузами і творцями атмосфери страху.

Зазначимо, Брей є одним з творців мови програмування XML. До Amazon вінпрацював у Sun Microsystems і Google.

Зазначимо, що працівники складів і курʼєри Amazon страйкували, щоб привернути увагу до питань безпеки і зарплати. Вони зазначають, що змушені працювати, тоді як більшість населення залишається на карантині. Після цього Безос відвідав центри Amazon, щоб подякувати персоналу за роботу під час пандемії.

Нагадаємо, Amazon повідомила, що продовжує віддалений режим роботи для частини своїх співробітників до 2 жовтня. Таке рішення було прийнято через перевірки складів компанії, де, можливо, були виявлені порушення правил безпеки під час пандемії коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19.

Amazon продовжив віддалений режим роботи до жовтня Amazon побудує лабораторію для тестування на COVID-19
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