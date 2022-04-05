Віцепрем'єр Грузії назвала Україну "заповідником" для злочинців, що втекли

Віцепрем'єр Грузії, міністр культури Тея Цулукіані відреагувала на звинувачення Києва в тому, що Тбілісі допомагає Росії в контрабанді санкційних товарів. Вона назвала Україну "заповідником" для грузинських злочинців, що втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

"Україна перетворилася на "заповідник" криміналів, що втекли з Грузії. Тому я б побажала, щоб український уряд не піддавався на розповіді криміналів", - цитує видання заяву Цулукіані на брифінгу. Вона закликала український уряд співпрацювати з офіційним Тбілісі, а не опозиціонерами-втікачами. Віцепрем'єр також заявила, що кордони Грузії надійно захищені від провезення підсанкційних товарів.