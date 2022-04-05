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Віцепрем'єр Грузії назвала Україну "заповідником" для злочинців, що втекли

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Тбілісі, Вівторок 05 квітня 2022 18:46
Віцепрем'єр Грузії назвала Україну "заповідником" для злочинців, що втекли Фото: віцепрем'єр Грузії, міністр культури Тея Цулукіані (twitter.com/avaza1972)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрем'єр Грузії, міністр культури Тея Цулукіані відреагувала на звинувачення Києва в тому, що Тбілісі допомагає Росії в контрабанді санкційних товарів. Вона назвала Україну "заповідником" для грузинських злочинців, що втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

"Україна перетворилася на "заповідник" криміналів, що втекли з Грузії. Тому я б побажала, щоб український уряд не піддавався на розповіді криміналів", - цитує видання заяву Цулукіані на брифінгу.

Вона закликала український уряд співпрацювати з офіційним Тбілісі, а не опозиціонерами-втікачами. Віцепрем'єр також заявила, що кордони Грузії надійно захищені від провезення підсанкційних товарів.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через Грузію.

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