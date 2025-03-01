Бербок і Хабек закликали Бундестаг швидко розблокувати 3 млрд євро для України

Після вчорашньої суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, Хабек з партії "Зелених" закликав Німеччину і Європу до негайних дій.

"Німеччина і Європа підтримують Україну. Ми їх не кинемо. Одне й те саме ясно: ми всі, особливо українці, хочемо миру. Як можна припускати інше щодо президента Зеленського?", - сказав він журналу Spiegel.

Продовжуючи Хабек підкреслив, що для забезпечення необхідної підтримки Україні, "ми повинні зробити все можливе в короткостроковій перспективі".

Spiegel нагадало, що в уряді ФРН була суперечка щодо подальшого пакету поставок озброєння Україні на суму 3 млрд євро. Незадовго до Різдва канцлер Олаф Шольц із партії СДПН зупинив ці плани. За словами Хабека, ці 3 млрд євро мають бути виділені насамперед для того, щоб Україна могла замовити, серед іншого, засоби для протиповітряної оборони.

"Воно (ППО, - ред.) має бути здатне захищати людські життя. Більше жодних затримок бути не повинно. Нове керівництво СДПН має змінити позицію з цього питання", - заявив віце-канцлер.

З такою ж ідеєю виступила і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка разом із Габеком очолює партію "Зелені".

"Наш жах більший, ніж раніше. Огидний час, коли ми повинні захищати заснований на правилах міжнародний порядок і силу закону більше, ніж будь-коли, проти влади найсильнішого. Ворог знаходиться в Кремлі, а не в Києві чи Брюсселі", - зазначила вона і додала, що настав час діяти швидко і розблокувати 3 млрд євро.

Крім того, Хабек закликав до подальшого вивчення питання про те, чи можуть заморожені активи РФ допомогти у протидії російському диктатору Володимиру Путіну, і яким чином. Він додав, що події останніх тижнів повинні були ясно дати зрозуміти всім наступний момент про безпеку Європи.

"Європа повинна робити більше для своєї безпеки. Щоб домогтися цього, необхідно зібрати всю свою рішучість і силу. Це не гра", - сказав Хабек.