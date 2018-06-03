Вице-канцлер Австрии выступил за отмену санкций против России

Штрахе отметил негативное влияние санкций против РФ на австрийскую экономику

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе выступает за отмену санкций против Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью изданию Oesterreich.

"Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике. Пришло время положить конец этим мучительным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе.

Отметим, Штрахе также является лидером правой Партии свободы, которая входит в коалицию консерваторов канцлера Себастьяна Курца. А уже через несколько дней страну с официальным визитом посетит президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против России должны быть продлены в связи с результатами расследования катастрофы пассажирского лайнера MH17 и эскалацией на Донбассе.