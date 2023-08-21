Віце-чемпіон України залишився без тренера: інсайдер розкрив ім'я першого кандидата

40-річний фахівець подав у відставку після двох поспіль втрат очок. Напередодні "спортклубівці" зазнали домашньої поразки від київської "Оболоні" (1:2).

"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом з тренерським штабом. Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", – коротко резюмував підсумок зустрічі Кучер.

Пріоритетним кандидатом на вакантну посаду нібито став Гонсало Гарсія. Іспанець працював у чемпіонатах Данії, Нідерландів і Хорватії. Нині 39-річний фахівець без роботи.

Перепоною до призначення Гарсії може стати питання безпеки. "Дніпро-1" поки базується в Ужгороді, але в разі вильоту з єврокубків повернеться в рідне місто. 23 серпня "спортклубівці" зіграють перший матч плей-офф кваліікації Ліги конференцій проти "Спартака" з Трнави.

Хто такий Гонсало Гарсія

Уродженець столиці Уругваю Монтевідео, до Іспанії переїхав у 13 років. Виховувався в "Компостелі" та мадридському "Реалі".

У структурі Королівського клубу не зміг піднятися вище рівня третьої команди. Захищав кольори нижчолігових колективів – "Алькоркона", "Меріди", "Паленсії". У 2005-2011 рр. грав у Нідерландах за АГОВВ, "Херенвен", "Хераклес", "Гронінген" і "Венло".

Пізніше виступав за кіпрський АЕК із Ларнаки, тель-авівський "Маккабі", "Анортосіс". Завершив кар'єру в рідній "Компостелі". Захищав кольори збірних Іспанії U-17 та U-19 пліч-о-пліч із Іньєстою, Рейєсом і Торресом.

Тренерським ремеслом зайнявся в Данії, де був асистентом головного тренера "Есб'єрга". Звідти перебрався до нідерландського "Твенте" на аналогічну посаду, а в 2019-2020 рр. був керманичем команди. Останні два сезони відпрацював у хорватській "Істрі".