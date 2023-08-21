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Вице-чемпион Украины остался без тренера: инсайдер раскрыл имя первого кандидата

Фото: Гонсало Гарсия (слева) в период работы с "Истрой" (nkistra.com)
Автор: Антон Федорцив

"Днепр-1" неожиданно оформил первую тренерскую отставку сезона 2023/24 в украинской Премьер-лиге. Александр Кучер ушел с поста после четвертого тура чемпионата Украины.

Об этом заявил бывший журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал инсайдера.

40-летний специалист подал в отставку после двух подряд потерь очков. Накануне "спортклубовцы" потерпели домашнее поражение от киевской "Оболони" (1:2).

"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо", – коротко резюмировал итог встречи Кучер.

Приоритетным кандидатом на вакантный пост якобы стал Гонсало Гарсия. Испанец работал в чемпионатах Дании, Нидерландов и Хорватии. В настоящее время 39-летний специалист без работы.

Преградой к назначению Гарсии может стать вопрос безопасности. "Днепр-1" пока базируется в Ужгороде, но в случае вылета из еврокубков вернется в родной город. 23 августа "спортклубовцы" сыграют первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против "Спартака" из Трнавы.

Кто такой Гонсало Гарсия

Уроженец столицы Уругвая Монтевидео, в Испанию переехал в 13 лет. Воспитывался в "Компостеле" и мадридском "Реале".

В структуре Королевского клуба не смог подняться выше уровня третьей команды. Защищал цвета коллективов низших лиг – "Алькоркона", "Мериды", "Паленсии". В 2005-2011 гг. играл в Нидерландах за АГОВВ, "Херенвен", "Хераклес", "Гронинген" и "Венло".

Позже выступал за кипрский АЕК из Ларнаки, тель-авивский "Маккаби", "Анортосис". Завершил карьеру в родной "Компостеле". Защищал цвета сборных Испании U-17 и U-19 бок о бок с Иньестой, Рейесом и Торресом.

Тренерским ремеслом занялся в Дании, где являлся ассистентом главного тренера "Эсбьерга". Оттуда перебрался в нидерландский "Твенте" на аналогичную должность, а в 2019-2020 гг. был наставником команды. Последние два сезона отработал в хорватской "Истре".

К слову, ранее УПЛ раздала награды лучшим игроку и тренеру тура.

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