Віце-чемпіон України підписав центрфорварда з Бразилії

20-річний центрфорвард став черговим новачком срібного призера Прем'єр-ліги. За місце на вістрі атаки "спортклубівців" він конкуруватиме з Філіпповим і Ківіндою.

Маркос Андре орендований "Дніпром-1" на сезон. У новій команді він гратиме під 28-м номером. За договором із "Ретро" віце-чемпіон України матиме опцію викупу бразильця. Досі нападник виступав на молодіжному рівні, зокрема в Бразілейрао U-20 та культовій Копіньї.

Маркос Андре поповнив латиноамериканську колонію "Дніпра-1". У лавах "спортклубівців" виступають його співвітчизники Валеф, Білл, Вітіньйо, Феліпе Пірес, а також аргентинці Пуріта та Бланко.

Дебютувати за "Дніпро-1" Маркос Андре зможе в 4-му турі чемпіонату України. "Спортклубівці" 20 серпня вдома приймуть столичну "Оболонь". Бразилець уже потрапив до заявки команди на сайті УПЛ.