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Віце-чемпіон України підписав центрфорварда з Бразилії

Фото: Маркос Андре в складі "Ред Булл Брагантіно" (fcdnipro.com)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро-1" оголосив про перехід нападника Маркоса Андре з бразильського "Ретро".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

20-річний центрфорвард став черговим новачком срібного призера Прем'єр-ліги. За місце на вістрі атаки "спортклубівців" він конкуруватиме з Філіпповим і Ківіндою.

Маркос Андре орендований "Дніпром-1" на сезон. У новій команді він гратиме під 28-м номером. За договором із "Ретро" віце-чемпіон України матиме опцію викупу бразильця. Досі нападник виступав на молодіжному рівні, зокрема в Бразілейрао U-20 та культовій Копіньї.

Маркос Андре поповнив латиноамериканську колонію "Дніпра-1". У лавах "спортклубівців" виступають його співвітчизники Валеф, Білл, Вітіньйо, Феліпе Пірес, а також аргентинці Пуріта та Бланко.

Дебютувати за "Дніпро-1" Маркос Андре зможе в 4-му турі чемпіонату України. "Спортклубівці" 20 серпня вдома приймуть столичну "Оболонь". Бразилець уже потрапив до заявки команди на сайті УПЛ.

До слова, напередодні УАФ провела жеребкування Кубка України за участі команд УПЛ.

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