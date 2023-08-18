Вице-чемпион Украины подписал центрфорварда из Бразилии

20-летний центрфорвард стал очередным новичком серебряного призера Премьер-лиги. За место на острие атаки "спортклубовцев" он будет конкурировать с Филипповым и Кивиндой.

Маркос Андре арендован "Днепр-1" на сезон. В новой команде он будет играть под 28-м номером. По договору с "Ретро" у вице-чемпиона Украины будет опция выкупа бразильца. До сих пор нападающий выступал на молодежном уровне, в частности в Бразилирао U-20 и культовой Копиньи.

Маркос Андре пополнил латиноамериканскую колонию "Днепра-1". В рядах "спортклубовцев" выступают его соотечественники Валеф, Билл, Витиньо, Фелипе Пирес, а также аргентинцы Пурита и Бланко.

Дебютировать за "Днепр-1" Маркос Андре сможет в 4-м туре чемпионата Украины. "Спортклубовцы" 20 августа дома примут столичную "Оболонь". Бразилец уже попал в заявку команды на сайте УПЛ.