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Віце-чемпіон підписав нападника хокейної збірної України

Фото: Артем Целогородцев (крайній праворуч) під час сутички зі "Соколом" (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Український нападник Артем Целогородцев змінив херсонський "Дніпро" на лави "Кременчука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Федерації хокею України.

21-річний українець став третім новачком срібного призера хокейної першості. Раніше "Кременчук" уклав угоди з нападниками Андрущенком і Дукою.

Целогородцев – вихованець харківського хокею, займався у школах "Динамо" та "Краматорська". У складі херсонського "Дніпра" відіграв 6 сезонів поспіль на молодіжному та дорослому рівнях. Зі "щуками" нападник завоював 4 бронзові медалі чемпіонату та "срібло" сезону 2018/19.

Попередня кампанія став для Целогородцева найуспішнішою. Він став найкращим бомбардиром "Дніпра". У його активі 42 пункти за системою гол+пас за 33 матчі чемпіонату України. Керманич збірної України Вадим Шахрайчук зробив нападника помітною фігурою у студентській і національній командах.

Напередодні "Сокіл" оголосив про переходи двох хокеїстів "Легіона". До столиці перебралися оборонець Олександр Філімонов і нападник Андрій Явний. Загалом кияни підписали вже 6 нових виконавців.

До слова, раніше Шафаренко вдруге очолив "Сокіл" після річної паузи.

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