Віце-чемпіон підписав нападника хокейної збірної України

21-річний українець став третім новачком срібного призера хокейної першості. Раніше "Кременчук" уклав угоди з нападниками Андрущенком і Дукою.

Целогородцев – вихованець харківського хокею, займався у школах "Динамо" та "Краматорська". У складі херсонського "Дніпра" відіграв 6 сезонів поспіль на молодіжному та дорослому рівнях. Зі "щуками" нападник завоював 4 бронзові медалі чемпіонату та "срібло" сезону 2018/19.

Попередня кампанія став для Целогородцева найуспішнішою. Він став найкращим бомбардиром "Дніпра". У його активі 42 пункти за системою гол+пас за 33 матчі чемпіонату України. Керманич збірної України Вадим Шахрайчук зробив нападника помітною фігурою у студентській і національній командах.

Напередодні "Сокіл" оголосив про переходи двох хокеїстів "Легіона". До столиці перебралися оборонець Олександр Філімонов і нападник Андрій Явний. Загалом кияни підписали вже 6 нових виконавців.