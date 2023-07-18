Вице-чемпион подписал нападающего хоккейной сборной Украины

21-летний украинец стал третьим новичком серебряного призера хоккейного первенства. Ранее "Кременчуг" заключил соглашения с нападающими Андрущенко и Дукой.

Целогородцев – воспитанник харьковского хоккея, занимался в школах "Динамо" и "Краматорска". В составе херсонского "Днепра" отыграл 6 сезонов подряд на молодежном и взрослом уровнях. Со "щуками" нападающий завоевал 4 бронзовые медали чемпионата и "серебро" сезона 2018/19.

Предыдущая кампания стала для Целогородцева самой успешной. Он стал лучшим бомбардиром "Днепра". В его активе 42 пункта по системе гол+пас в 33-х матчах чемпионата Украины. Наставник сборной Украины Вадим Шахрайчук сделал нападающего заметной фигурой в студенческой и национальной командах.

Накануне "Сокол" объявил о переходах двух хоккеистов "Легиона". В столицу перебрались защитник Александр Филимонов и нападающий Андрей Явный. В общей сложности киевляне подписали уже 6 новых исполнителей.