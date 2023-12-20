Віце-чемпіон України отримав трансферний бан від ФІФА: відома причина

"Спортклубівці" тимчасово обмежені в підписанні нових виконавців. Клуб покараний футбольними чиновниками за фінансові орушення.

"Дніпро-1" заборгував гроші кільком футболістам, а також екс-керманичу команди Ігору Йовічевічу. Клубний менеджмент стримано сприйняв рішення ФІФА. Керівництво "спортклубівців" розпочало роботу над зняттям трансферного бану, зокрема нібито ухвалило принципове рішення погасити заборгованість.

Боси "Дніпра-1" сподіваються, що обмеження на підписання нових футболістів вдасться скасувати ще до кінця 2023 року. Зимове трансферне вікно в українській Прем'єр-лізі відчиниться 1 січня.

"Дніпро-1" у сезоні 2023/24

"Спортклубівці" провали старт кампанії під керівництвом Олександра Кучера. Команда почергово вилетіла з Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій ще на етапі кваліфікаційних раундів.

14 вересня "Дніпро-1" очолив Юрій Максимов. Український фахівець зумів стабілізувати виступи "спортклубівців". Під керівництвом нового тренера команда здобула 9 перемог за 14 матчів і лише тричі програла.

На зимову паузу "Дніпро-1" пішов співлідером чемпіонату України. Разом із "Кривбасом" підопічні Максимова набрали по 34 очки. Перший матч у другій частині сезону "спортклубівці" зіграють проти закарпатського "Миная" (24 лютого).