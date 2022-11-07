Віце-чемпіон Англії виставлений на продаж: що про це відомо

Власники "червоних" на чолі з американцем Джоном Генрі невдовзі може попрощатися зі своїм футбольним активом. Материнська група компаній також вершить долі бейсбольного "Бостон Ред Сокс" і хокейного "Піттсбург Пінгвінз".

"Fenway Sports Group регулярно отримувала запити від зацікавлених у купівлі акцій "Ліверпуля" третіх осіб. Раніше FSG зазначала, що розгляне запропоновані умови, якщо вони влаштовуватимуть інвестора та підуть на користь команді. FSG надалі націлена на успіх "Ліверпуля" на полі та за його межами", – йдеться в заяві.

73-річний Генрі придбав "червоних" у 2010 році. З тих пір "Ліверпуль" здобув титул АПЛ 2019/20, Кубок Англії 2021/22, два Кубки англійської ліги (2011/12, 2021/22), Суперкубок Англії-2022, переміг у Лізі чемпіонів 2018/19 та на Клубному чемпіонаті світу-2019.

Окрім того, Fenway Sports Group реконструювала "Енфілд". Тепер він може прийняти 53 394 глядачів. Також американські власники "Ліверпуля" збудувала для команди нову тренувальну базу.