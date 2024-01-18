Вітрова генерація повинна складати половину нових енергопотужностей України, - "Укренерго"

Відповідно до моделювання "Укренерго", для подальшого розвитку національної енергосистеми знадобиться побудувати від 1,3 - 1,5 ГВт теплової генерації на біопаливі, ще 1,3-1,5 ГВт водневих потужностей, 3 ГВт сонячної та ще 5 ГВт вітрової генерації, а також 1 ГВт систем акумулювання та зберігання енергії.

"Не війна перешкоджає інвестиціям, а здебільшого регуляторні норми. Ми не повинні відкладати щось через війну. Ми повинні діяти всупереч їй", - сказав Кудрицький.

За його словами, Україна повинна і надалі продовжувати працювати над розвитком своєї енергосистеми, в тому числі в частині забезпечення дерегулювання ринку, що позитивно вплине на залучення інвестицій.

При цьому Кудрицький зазначив, що втручання держави в роботу енергоринку також створило проблеми для компанії, оскільки тарифи на передачу електроенергії в середньому на 7-10% нижчі за ті, якими вони повинні бути, щоб дозволити "Укренерго" фінансувати оплату послуги за збільшення відновлюваної генерації.

В таких обставинах "Укренерго" накопичило борг на суму 30 млрд грн, і борг може зрости, якщо держава продовжуватиме підтримувати низькі тарифи.

Загалом, Укренерго оцінює потреби вітчизняної генерації у 10 ГВт нових потужностей, які можна збудувати менш ніж за 10 років. Більшість цих потужностей будуть невеликими і розподіленими по всій країні, щоб мінімізувати вразливість інфраструктури до повітряних атак РФ.

Нагадаємо, у червні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має розвивати свій потенціал в атомній і зеленій енергетиці, а також системах накопичення енергії.