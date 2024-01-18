Ветровая генерация должна составлять половину новых энергомощностей Украины, - "Укрэнерго"

Согласно моделированию "Укрэнерго", для дальнейшего развития национальной энергосистемы потребуется построить от 1,3 - 1,5 ГВт тепловой генерации на биотопливе, еще 1,3-1,5 ГВт водородных мощностей, 3 ГВт солнечной и еще 5 ГВт ветровой генерации, а также 1 ГВт систем аккумулирования и хранения энергии.

"Не война препятствует инвестициям, а в основном регуляторные нормы. Мы не должны откладывать что-либо из-за войны. Мы должны действовать вопреки ей", - сказал Кудрицкий.

По его словам, Украина должна и дальше продолжать работать над развитием своей энергосистемы, в том числе в части обеспечения дерегулирования рынка, что положительно повлияет на привлечение инвестиций.

При этом Кудрицкий отметил, что вмешательство государства в работу энергорынка также создало проблемы для компании, поскольку тарифы на передачу электроэнергии в среднем на 7-10% ниже, чем они должны быть, чтобы позволить "Укрэнерго" финансировать оплату услуги за увеличение возобновляемой генерации.

В таких обстоятельствах "Укрэнерго" накопило долг на сумму 30 млрд грн и долг может вырасти, если государство будет продолжать поддерживать низкие тарифы.

В целом, Укрэнерго оценивает потребности отечественного поколения в 10 ГВт новых мощностей, которые можно построить менее чем за 10 лет. Большинство этих мощностей будут небольшими и распределенными по всей стране, чтобы минимизировать уязвимость инфраструктуры к воздушным атакам РФ.

Напомним, в июне 2023 г. президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна развивать свой потенциал в атомной и зеленой энергетике, а также системах накопления энергии.