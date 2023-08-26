Вітроенергетика додасть стабільність в енергопостачанні України взимку, - експерт

Відновлювана енергетика допоможе підтримувати стабільність енергопостачання України в майбутній опалювальний сезон, оскільки вона вже робила значний внесок в енергопостачання країни під час обстрілів минулої зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Центру економічного відновлення Володимира Бужана.

"Альтернативна енергетика досить сильно підтримувала нас в певні часові проміжки з точки зору забезпечення електроенергією", - сказав Бужан.

За його словами, в цьому році, зокрема, був запущений вітропарк в Миколаївській області, який має значний потенціал і взимку може підтримувати енергосистему.

"Взимку вітроенергетика може видавати достатньо сильну потужність", - додав експерт.

При цьому він зазначив, що державі варто говорити про подальший розвиток відновлюваної енергетики, щоб енергетика країни була більш захищена до обстрілів.