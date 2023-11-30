У Вітроенергетичній асоціації запропонували варіанти вирішення проблеми боргів в енергетиці

Для вирішення проблеми боргів в енергетиці необхідно для початку розібратись з причинами їх виникнення, щоб в 2024 році на енергоринку не формувались нові заборгованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.

Він розповів, що станом на середину листопада "Укренерго" має борг перед "Гарантованим покупцем" на рівні близько 32 млрд грн. Відповідно, "Гарантований покупець" не може розрахуватись з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

"Спочатку треба з'ясувати, звідки взялися борги, а потім подумати, що треба зробити, щоб у 2024 році така ситуація не повторилася", - сказав Конеченков відповідаючи на питання, як вирішити проблему боргів.

Він пояснив, що перша складова боргів в енергетиці - це борг "Енергоатома» перед "Укренерго" за ПСО (механізм покладання спеціальних обов’язків, - ред.) для населення близько 50% суми, а це приблизно 17 млрд грн.

Друга складова заборгованостей – це борги, які пов’язані з теплокомуненерго та місцевими водоканалами.

"З вересня 2023 року "Енергоатом" нарешті почав повністю платити за ПСО для населення. Якщо компанія буде погашати борги такими темпами і розрахується до кінця поточного року, то ситуація з виплатами виробникам "зеленої" електроенергії покращиться, бо "Укренерго" зможе відшкодувати "ГарПоку" частину боргу", - розповів Конеченков.

Він підкреслив, що для розв’язання проблеми боргів необхідно встановити бездефіцитний тариф (на передачу електроенергії - ред.) для "Укренерго".

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" заявили, що Мінфін має визначити джерела покриття витрат тарифу для населення.