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Вітроасоціація сповістила Енергоспівтовариство про боргові проблеми в енергетиці

Фото: вітроасоціація сповістила Енергоспівтовариство про боргові проблеми в енергетиці (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Інвестори у відновлювану енергетику України звернулись до Секретаріату Енергетичного Співтовариства для вирішення технічних, регуляторних та фінансових проблеми в енергетиці, які накопичилися за роки після підписання меморандуму між Енергоспівтовариством та урядом у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації.

"Попри те, що процес медіації був завершений у 2020 році, на українському ринку електроенергії все ще існує низка проблем і викликів, які мають бути вирішені не лише для його сталого функціонування, але й для його інтеграції у європейське середовище", - зазначив Дірк Бушле.

Також УВЕА нагадує, що раніше направляла лист до Енергоспівтовариства, яким звертала увагу на такі проблеми як борги на ринку електричної енергії і відсутність стимулів для виробників з ВДЕ переходити від "зеленого" тарифу до механізму ринкової премії. 

Також в листі були озвучені причини, через які корпоративні РРА і аукціони з ВДЕ, не працюватимуть в Україні, і запропонований механізм для вирішення цього питання. 

Окрім того, учасники ринку ВДЕ висловили негативне відношення до ініціативи щодо виокремлення з тарифу "Укренерго" за послуги з передачі електроенергії витрати, пов’язані з виконанням спецобов’язків з ВДЕ, що є одним з джерел забезпечення оплати вартості виробленої за "зеленим" тарифом електроенергії держпідприємством "Гарантований покупець".

"УВЕА висловлює подяку Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ініціювання пост-медіаційного процесу та забезпечення діалогу між гравцями ринку, і сподівається на оперативне і якнайшвидше врегулювання наявних проблем на ринку", - зазначається в повідомленні. 

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

Як зазначають експерти, "Укренерго" та Гарпок тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації. Зазначається, що непідписання актів є механізмом, який дає можливість держкомпаніям не визнавати боргу перед галуззю ВДЕ.

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