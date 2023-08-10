Витримує удар "Градом". Характеристики БТР Senator, який рятує життя українських військових

БТР Senator для України

Бронетранспортери Senator випускає канадська компанія Roshel Defense Solutions, створена в 2019 році. Хоча виробництво ще "молоде", його основними клієнтами встигли стати американські держагентства - Держдеп, прикордонні війська США, НАСА та ін.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія сфокусувалася на допомозі ЗСУ та наростила виробництво бронемашин Senator для потреб Сил оборони. Засновником Roshel Defense Solutions є канадець українського походження Роман Шимонов.

Точна кількість бронемашин Senator, які вже поступили в Україну не оголошується. У відкритих джерелах фігурує інформація про приблизно 500 БТР. З-поміж них 200 одиниць зобов'язався поставити канадський уряд у рамках військової допомоги.

Про передачу нової партії сьогодні, 10 серпня, розповів міністр оборони Олексій Резніков.

У своєму Twitter він опублікував відео поїздки на Senator і зазначив, що "бронемашини допоможуть захистити українських військових під час бойових завдань та врятують тисячі життів, адже саме люди перемагають у війні".

На що здатний канадський БТР

Бронемашина від Roshel Defense Solutions має три модифікації:

Senator APC – флагманський варіант ( на озброєнні України );

); Senator ERV – машина для оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

Senator MRAP – машина типу MRAP, із спеціальним захистом від підриву мін, саморобних вибухових пристроїв, обстрілів зі стрілецької зброї.

Залежно від призначення БТР може виконувати завдання з перевезення поранених, евакуації військових та цивільних, командно-контрольних пунктів, виконання операцій у важкопрохідній місцевості.

Моделі з бойовими модулями дозволяють вести вогонь за позиціями ворога з різних калібрів.

В огляді від АрміяInform перевагами бронетранспортера називають його високу маневреність та швидкість:

завдяки відносно невеликій бойовій масі (до 8 тонн) може швидко перевезти бійців до населеного пункту, десантувати їх та підтримувати вогнем під час фільтраційних заходів;

швидкість до 110 км/год досягається за рахунок відсутності потужного протимінного захисту. Це також зменшило масу машини. При цьому захист від уламків та куль до 50 калібру дозволяє безпечно переміщатися.

Фото: легкий бронеавтомобиль Senator APC (roshel.ca)

Навіть за одночасного розриву двох протипіхотних мін десант усередині БТР буде захищений завдяки броньованому днищу. Броня по периметру пасажирського та моторного відсіку забезпечує захист до рівня CEN B7.

Шасі бронеавтомобіля виконано на базі важкої комерційної вантажівки Ford серії F, що полегшує техобслуговування. Таке ж шасі використовують під час випуску українських бронеавтомобілів "Новатор", "Козак-5" та "Козак-7".

У Roshel Senator є бійниці для ведення вогню зсередини. Бойовий люк може бути посилений бронелистами. Він підходить для встановлення кулеметів калібром 7,62 або 12,7 мм або 40 мм автоматичних гранатометів.

У комплектацію БТР можуть входити системи додаткового огляду через камери спостереження, система фільтрації повітря, система нічного бачення, блоки протихімічного захисту.

Технічні характеристики

Двигун – 6,7-л дизель V8.

Потужність – 330 к.с. при 2600 об/хв

Крутний момент – 750 при 2000 об/хв

Трансмісія – 4X4

Спосіб передачі – 10-ступінчастий автомат

Колеса – 335/80/R20

Габарити - 5945 x 2340 x 2450 мм

Маса – 7,7 – 8,7 т

Колісна база – 3683 мм

Кількість місць – до 12

Максимальна швидкість шосе – до 110 км/год

Senator оснащений броньованою капсулою STANAG рівня 3/В7, що забезпечує балістичний захист на 360 градусів. Корпус легкого бронемобіля має двошарову конструкцію для кращої тепло- та шумоізоляції.

Фото: характеристики Senator (armyinform.com.ua)

Машина має скло, здатне витримувати численні влучення гвинтівок калібру 12,7 мм. Також Senator має вибухозахищений кузов, тому може витримати підрив гранати або міни.

Усередині БТР комфортно розміщуються до 12 екіпірованих військових, а також достатньо місця для зберігання спорядження.

Шини 335/85 R20 мають кулестійкі вставки "Hutchinson runflat system" з можливістю підкачування на ходу.

В яких операціях брав участь БТР Senator

Перші канадські бронемашини прибули до України у травні 2022 року.

У листопаді минулого року в зоні бойових дій Senator витримав підрив за метр від машини ракет, запущених з БМ-21 "Град". Були пошкоджені шини, але балістичне скло та корпус витримали удар, при цьому екіпаж не постраждав.

У грудні 2022 бронетранспортери надійшли у розпорядження Чернігівського прикордонного загону. Так, Senator були задіяні на території вздовж кордону з Білоруссю.

В інтерв'ю виданню CBC News українські прикордонники поділилися, що в БТР вони почувалися досить безпечно, машина "дуже швидко набирає швидкість, може доставити у потрібні місця та проведе евакуацію, якщо це знадобиться на полі бою".

Під час Харківської контрнаступної операції Senator було помічено на виконанні бойового завдання.

Канадський БТР використовували бійці спецпідрозділу "Кракен" для транспортування особового складу, евакуації, доставки запасів та при обміні полоненими.

Варто зазначити, що нова модель Senator MRAP зі спеціальним захистом від підриву мін, представлена у травні 2023, була розроблена з урахуванням досвіду використання під час повномасштабної війни з РФ.