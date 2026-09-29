Витримав віруси та кібератаки: Китай створив першого у світі автономного гуманоїда

У Китаї показали першого робота з "втіленим ШІ", створеного повністю на вітчизняній електроніці. Гуманоїд самостійно ухвалює рішення і не має у собі жодних іноземних технологій.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Global Times.
Розробники пояснюють: електронна архітектура виконує роль "інтелектуальної нервової системи" робота.
Вона об'єднує
Нова китайська цифрова платформа дозволила розділити та одночасно інтегрувати процеси управління й обчислень ШІ.
Під час випробувань інженери перевірили стійкість робота до екстремальних умов і порівняли його з аналогами на базі традиційних іноземних архітектур.
Що виявили?
Пристрої зі стандартною архітектурою під час імітації пошкодження суглобів, кібератак або впровадження вірусів втрачали контроль, вимикалися або виходили з ладу.
Робот на базі повністю національної системи успішно пройшов усі тести, зберігши стабільність та керованість.
Архітектура забезпечила швидку ізоляцію збоїв, захист від зовнішнього втручання та миттєву реакцію систем безпеки.
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За словами виконавчого декана Інституту машинного інтелекту Шанхайського університету науки та технологій Лі Цінду, головне досягнення полягає у переході від імпортозаміщення окремих деталей до створення повністю автономної технологічної бази.
Це гарантує, що фізичні дії штучного інтелекту залишатимуться суворо у межах безпеки й не зашкодять людям на виробництві.
Розробка відповідає директиві Міністерства промисловості та інформатизації КНР щодо формування безпечного ланцюга постачань до 2027 року, а також проєкту 15-го п'ятирічного плану (2026-2030 роки), який передбачає прискорений розвиток робототехніки.