Витримати цей рік - означає витримати всю цю війну, - Зеленський

Зеленський наголосив, що головний пріоритет України наразі незмінний. А саме - дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. За словами президента, серед іншого Україна має забезпечити:

боєприпаси,

дрони,

техніку,

особовий склад.

"Витримати цей рік - означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам - мати змогу знищувати ворога", - наголосив президент.

Виробництво зброї в Україні

Наприкінці 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія знала, що на кожен її удар буде відповідь. Виконати це завдання можна за достатньої кількості вітчизняної зброї.

Він зазначив, що наразі для роботи в оборонному комплексі України залучено близько 300 тисяч осіб.

Зеленський повідомив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з п'яти компаній ОПК - це недержавні підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.