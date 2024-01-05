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Выдержать этот год - значит выдержать всю эту войну, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего видеообращения отметил, что выдержать этот год - значит выдержать всю эту войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Зеленский подчеркнул, что главный приоритет Украины пока неизменен. А именно - дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. По словам президента, среди прочего Украина должна обеспечить:

  • боеприпасы,
  • дроны,
  • технику,
  • личный состав.

"Выдержать этот год - значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам - уничтожать врага", - подчеркнул президент.

Производство оружия в Украине

В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Выполнить эту задачу можно при достаточном количестве отечественного оружия.

Он отметил, что в настоящее время для работы в оборонном комплексе Украины привлечены около 300 тысяч человек.

Зеленский сообщил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК - это негосударственные предприятия.

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