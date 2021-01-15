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Витренко заявил о дефиците электроэнергии в Украине

Автор: Даша Харченко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко надеется, что Украине удастся в ближайшее время избежать веерных отключений. В то же время в стране есть дефицит электроэнергии.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, дефицит электроэнергии на рынке связан с низкой выработкой энергии на солнечных и ветровых электростанциях из-за погодных условий.

"У нас не хватает угля на складах и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки, потому что наблюдается дефицит электроэнергии", - добавил Витренко.

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Дефицит электроэнергии, по данным .и о министра, составляет тысячи мегаватт, которые планируют покрыть за счет включения газомазутных блоков.

"Я надеюсь, что мы пройдем следующую неделю без блэкаутов, (...) не будет веерных отключений электроэнергии", - сказал Витренко.

Ранее Витренко сообщил, что цены на газ в Украине для бытовых потребителей будут снижены с февраля 2021 года. Тариф не превысит 6,99 гривен за кубометр до конца карантина или отопительного сезона.

Напомним, Кабмин вводит государственное регулирование цен на газ на время карантина.

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Новости Украины Юрий ВитренкоЭлектроэнергия