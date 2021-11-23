ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Витренко рассказал, когда могут быть сняты санкции США против "Северного потока-2"

Новина українською →
Украина, Вторник 23 ноября 2021 15:51
Витренко рассказал, когда могут быть сняты санкции США против "Северного потока-2" Фото: санкции США против "Северного потока-2" могут быть сняты, но при соблюдении условий (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Новые санкции США против "Северного потока-2" могут быть пересмотрены или сняты. Для этого необходимо, чтобы Россия соблюдала ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

"Мы поддерживаем введение новых санкций США против "Северного потока-2"", - подчеркнул Витренко.

По его словам, Россия должна будет полностью изменить свою стратегию, чтобы санкции отменили.

"Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и будет придерживаться европейского законодательства, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать его как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы", - заявил глава НАК "Нафтогаз".

Напомним, после запуска "Северного потока-2" усилится зависимость Германии от российского газа. Россия продолжает сохранять на европейском энергетическом рынке твердые позиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"