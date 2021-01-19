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Витренко планирует уйти из Минэнерго, если его не назначат министром

Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал, что будет делать в случае провала голосования парламента за его назначение министром. Он планирует уйти из Министерства энергетики.

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Об этом Витренко рассказал в интервью изданию "День".

По словам Витренко, если его не назначат министром, то он покинет Минэнерго и будет заниматься частным бизнесом.

"Поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее. Раньше я занимался инвестиционным банковским бизнесом. Мы тоже начали смотреть ... на определенные ИТ-проекты, старт-апы, которые вызывают заинтересованность. После непродолжительного отдыха смогу заниматься этим", - сказал он.

Напомним, в ближайшее время Верховная рада вновь рассмотрит вопрос назначения Витренко министром энергетики. В прошлый раз такое назначение народные депутаты не поддержали.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Дмитрий Разумков, скорее всего, не поддержит назначение Витренко министром.

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