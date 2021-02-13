Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю

Собівартість газу, видобутого в Україні, становить приблизно 2,6 гривень за кубометр. Але його неможливо продавати за собівартістю через необхідність наповнювати держбюджет.

"Виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю? Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому би не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати", - пояснив він.

Крім того, необхідно сплачувати податки, а оператору ГТС обслуговувати трубу високого тиску, зазначив Вітренко.

"Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет. Здається, 95%, то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії", - сказав Вітренко.

Крім того, держбюджет - це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону, додав він.