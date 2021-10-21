Витренко назвал стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE

"Мы сейчас оцениваем стоимость этого проекта приблизительно в 500 млн евро. Экономический эффект от этого проекта значительно превысит инвестиции в него, но многое зависит от регулирования, как на европейском рынке, так и в Германии, потому что вся эта индустрия "зеленого" водорода является новой, и даже сейчас нет окончательного решения немецкого правительства как оно будет развивать водородную энергетику в Германии, а от этого зависит окончательная рентабельность проекта", - сказал он.

Витренко отметил, что в зависимости от вариантов выполнения проекта срок его реализации составляет от одного до трех лет.

Он сообщил, что в рамках проекта планируется производство из возобновляемой электроэнергии и воды "зеленого" водорода, который далее будет переработан в "зеленый" аммиак с его последующей транспортировкой морским путем в Германию.

Напомним, "Нафтогаз Украины" и RWE Suppl & Trading в августе 2021 года подписали меморандум, согласно которому планируется изучить возможности сотрудничества по созданию производства "зеленого" водорода и его производных, в частности аммиака. Речь идет о развитии проектов по производству и хранению "зеленого" водорода и аммиака в Украине и их экспорта в Германию.