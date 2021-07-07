Витренко назвал приемлемую для Украины гарантию для запуска "Северного потока-2"

"Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину... Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с "Газпромом", - сказал он.

По словам главы "Нафтогаза", такое требование Украины связано с тем, что российский "Газпром" - это большое количество рисков, поскольку Россия очень часто не соблюдает контрактные обязательства.

В то же время Витренко подчеркнул, что российский проект "Северный поток-2" - это вопрос не экономики, а безопасности и политики.

"Северный поток-2" - газопровод, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Украина выступает против этого газопровода, так как он ставит под угрозу транзит российского газа через украинскую территорию. Если Россия откажется от транзита, это станет угрозой для экономики и безопасности Украины.