Витратити "тисячу Зеленського" можна не у всіх аптеках: як знайти потрібну

У межах програми “Зимова єПідтримка” українці отримують одноразову державну допомогу в розмірі 1000 гривень. ЇЇ можна витратити на ліки вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Витратити вділені кошти на ліки вітчизняного виробництва можна в аптечному закладі з офіційного переліку.
Для рецептурних ліків потрібно надати рецепт від лікаря, який можна отримати під час особистого прийому або дистанційно у свого сімейного лікаря.
Рецепти виписуються не за торговою назвою, а за назвою діючої речовини. Знаючи цю інформацію, фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби із затвердженого списку.
Також учасників програми можна перевірити за штрихкодом в "Дії" в розділі "Національний кешбек".
"Зимова єПідтримка" - програма, ініційована президентом України Володимиром Зеленським й покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період.
Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надаватиметься всім українцям, які перебувають на підконтрольній території України, в тому числі й дітям.
Щоб отримати одноразову виплату, потрібно подати заявку через "Дію" чи банк-партнер і відкрити картку для виплат.
Ще один спосіб отримати виплату - "Укрпошта". Він підійде тим, хто вже отримує пенсію та інші соціальні виплати через Укрпошту. Жодних заяв подавати не потрібно. Про нарахування 1000 гривень вас повідомлять під час планової виплати пенсії або соцдопомоги.
Зауважимо, раніше ми писали, за що не можна заплатити "тисячею Зеленського".
РБК-Україна також повідомляло, що у межах програми "Зимова єПідтримка" заявки подали вже майже 5 мільйонів українців.
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