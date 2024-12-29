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Потратить "тысячу Зеленского" можно не во всех аптеках: как найти нужную

Фото: потратить "тысячу Зеленского" можно в аптеках (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В рамках программы "Зимняя еПоддержка" украинцы получают единовременную государственную помощь в размере 1000 гривен. Ее можно потратить на лекарства отечественного производства.

Потратить выделенные средства на лекарства отечественного производства можно в аптечном учреждении из официального перечня.

Для рецептурных лекарств нужно предоставить рецепт от врача, который можно получить во время личного приема или дистанционно у своего семейного врача.

Рецепты выписываются не по торговому названию, а по названию действующего вещества. Зная эту информацию, фармацевт сможет предложить лекарственные средства из утвержденного списка.

Также участников программы можно проверить по штрихкоду в "Дії" в разделе "Национальный кэшбэк".

"Зимняя еПоддержка"

"Зимняя еПоддержка" - программа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским и призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период.

Единовременная государственная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, которые находятся на подконтрольной территории Украины, в том числе и детям.

Чтобы получить единовременную выплату, нужно подать заявку через "Дію" или банк-партнер и открыть карточку для выплат.

Еще один способ получить выплату - "Укрпочта". Он подойдет тем, кто уже получает пенсию и другие социальные выплаты через Укрпочту. Никаких заявлений подавать не нужно. О начислении 1000 гривен вам сообщат во время плановой выплаты пенсии или соцпомощи.

Заметим, ранее мы писали, за что нельзя заплатить "тысячей Зеленского".

РБК-Украина также сообщало, что в рамках программы "Зимняя еПоддержка" заявки подали уже почти 5 миллионов украинцев.

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