Потратить "тысячу Зеленского" можно не во всех аптеках: как найти нужную

В рамках программы "Зимняя еПоддержка" украинцы получают единовременную государственную помощь в размере 1000 гривен. Ее можно потратить на лекарства отечественного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Потратить выделенные средства на лекарства отечественного производства можно в аптечном учреждении из официального перечня.
Для рецептурных лекарств нужно предоставить рецепт от врача, который можно получить во время личного приема или дистанционно у своего семейного врача.
Рецепты выписываются не по торговому названию, а по названию действующего вещества. Зная эту информацию, фармацевт сможет предложить лекарственные средства из утвержденного списка.
Также участников программы можно проверить по штрихкоду в "Дії" в разделе "Национальный кэшбэк".
"Зимняя еПоддержка" - программа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским и призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период.
Единовременная государственная помощь в размере 1000 гривен будет предоставляться всем украинцам, которые находятся на подконтрольной территории Украины, в том числе и детям.
Чтобы получить единовременную выплату, нужно подать заявку через "Дію" или банк-партнер и открыть карточку для выплат.
Еще один способ получить выплату - "Укрпочта". Он подойдет тем, кто уже получает пенсию и другие социальные выплаты через Укрпочту. Никаких заявлений подавать не нужно. О начислении 1000 гривен вам сообщат во время плановой выплаты пенсии или соцпомощи.
Заметим, ранее мы писали, за что нельзя заплатить "тысячей Зеленского".
РБК-Украина также сообщало, что в рамках программы "Зимняя еПоддержка" заявки подали уже почти 5 миллионов украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.