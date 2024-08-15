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Витрати українців зросли на чверть: що купують найчастіше за допомогою карток

Україна, Четвер 15 серпня 2024 08:50
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Витрати українців зросли на чверть: що купують найчастіше за допомогою карток Фото: найчастіше українці купують їжу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За перші 6 місяців 2024 через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд гривень. Це на 27,3% більше, ніж за перше півріччя 2023 року (1,3 млрд оплат на 350 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

За даними банку, з початку 2024 українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування - частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат українців за півроку становить 44%, що на 1,5% менше ніж у першому півріччі 2023 року.

На другому місці за обсягом карткових витрат - покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка у 2024 році в споживчому кошику українця становить 6,6%. На третьому - оплата в закладах громадського харчування - 6,4%. Витрати на одяг та взуття становлять 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, на паливо - 4,2%.

У ТОПі товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також товари для дому (4% споживчого кошику), електроніка та побутова техніка (3,8%), витрати на транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість активних платіжних карток становить 52,7 млн штук. Більше половини з них - у ПриватБанку (28,2 млн). Кількість платіжних терміналів (POS) становить 486 тисяч, з них у ПриватБанку - 300 тисяч.

Кількість платежів картами в магазинах в Україні зростає темпом 30% рік до року. У першому кварталі 2024 році середній чек при оплаті картками в магазинах України складав 327 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 541 гривню.

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