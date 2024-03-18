UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Витрати боєприпасів становлять 7:1. Генерал ЗСУ розповів про переваги армії Росії у війні

Фото: Іван Гаврилюк (комунікаційна група заступника Міністра оборони)
Автор: Наталія Кава

Російська армія використовує на фронті дві свої основні переваги - артилерію та авіацію. Це дозволяє росіянам не зменшувати інтенсивність обстрілів.

Про це заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Гаврилюк вважає, що наразі Росія змогла оцінити виробничі потужності України та партнерів та почала використовувати свою перевагу у боєприпасах. Адже з початку 2024 року витрати боєприпасів становлять 7:1 на користь росіян.

Окрім цього росіяни вважають, що їм вистачить снарядів для домінування на передовий ще на довгий час. Це пов'язано з тим, що "вогневий вал" їм забезпечують не лише російські заводи, а й постачання їхньої Північної Кореї.

За словами генерала, також значна перевага є у російської авіації - винищувачі противника регулярно б'ють по позиціях і прифронтових територіях керованими авіаційними бомбами. Зокрема за 77 днів 2024 року росіяни скинули понад 3500 КАБів - це у 16 разів більше за показник 2023 року.

Однак змінити домінування росіян у повітрі мають винищувачі F-16, які збільшать можливості Сил оборони на землі.

"Але ситуація така, що ми ще не маємо F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань із відсічі агресору", - зауважив він.

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВійна в УкраїніРосійська Федерація