Витрата палива: скільки бензину споживають зимові опції авто

Більшість водіїв покірно мириться з тим, що автомобіль взимку споживає більше пального. Але ж звідки саме береться надмірний апетит машини у холоди, і чи не можна на нього вплинути? Можна, і автожурналісти rbc.ua знають, як саме.

Про те, чому машина взимку споживає більше пального і що проти цього можна вдіяти, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Певно, для багатьох невтаємничених користувачів автомобілів дивно, що використання тих чи інших функцій комфорту викликають збільшене споживання пального. Але насправді нічого дивного – чиста фізика, причому елементарного рівня. Проте, якщо не занурюватись у науки, скажемо, що енергію для електроспоживачів треба десь взяти – і в автомобілі вона береться з паливного бака, і посередником виступає генератор.

Причому бензин до лампочки

Більш підготованим користувачам пояснимо, що кожен підключений до мережі прилад, обігрівач, фара, вентилятор чи то радіо, навантажує генератор, буквально пригальмовуючи обертання його валу. Відтак, вашому двигуну внутрішнього згоряння, від якого пасом приводиться генератор, стає важче провертати генератор. І для подолання цього додаткового опору моторові потрібно додатковий бензин чи інше паливо.

І що більше потужності споживає електроприлад, то більше пригальмовується вал двигуна. Знаючи електричну потужність приладу, що підключається до бортової мережі, можна вирахувати, скільки вона потребує бензину, дизпального чи газу. Вважається, що кожні 100 ват електричної потужності додають до апетиту двигуна 0,1 л палива на кожні 100 км пробігу.

Скільки пального потребує кожна опція (орієнтовно, в перерахунку на кожні 100 км пробігу):

Підігрів сидінь (кожне) – 0,01 – 0,05 літри;

Підігрів руля – 0,05 літри;

Підігрів бічних дзеркал – 0,04 літри;

Підігрів вітрового скла – 0,8 літри;

Підігрів заднього скла – 0,8 літри;

Фари галогенові, пара – 0,1 літри

Протитуманні фари – 0,08 – 0,1 літри

Задній протитуманний ліхтар (один)– 0,025 літри

Певно, варто додати, що неважливо, в якій ситуації водій чи пасажири користуються електричними пристроями в авто – під час руху, на стоянці, при працюючому чи непрацюючому двигуні. Навіть якщо енергія береться не від генератора, а від акумулятора, коли двигун відпочиває, її все одно доведеться повертати потім в батарею. Це відбудеться після старту мотора, і додаткове пальне все одно буде витрачене.

На перший погляд, цифри додаткового споживання здаються не такими вже і великими. Проте коли увімкнені всі споживачі відразу, та ще й рахунок іде на сотні кілометрів пробігу чи тривалі штовхання у міських заторах, підсумковий приріст може виявитися вельми помітним. І насправді у цьому немає нічого дивного, адже закони енергетичного балансу діють не тільки у фізиці, а й у фінансах: за все доводиться платити.

Коротко

На щастя, практично всі функції зимового комфорту не потребують постійного використання – рано чи пізно всі або майже всі згадані підігріви замінює обігрівач салону, який використовує дармове тепло мотора. Тому, якщо автомобіль не має функції автоматичного вимкнення певних систем, водієві варто самому натискати потрібну кнопку і звільняти енергетичну систему від непотрібного навантаження.