Витоки на "Північних потоках": Швеція хоче завершити розслідування до кінця року

Швеція планує завершити розслідування витоків на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" до кінця 2024 року.
Про це заявив шведський прокурор Матс Люнгквіст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми сподіваємося завершити розслідування найближчим часом, але нам ще багато що доведеться зробити, і в найближчі чотири тижні нічого не станеться", - заявив він.
Люнгквіст також уточнив, що розслідування зараз перебуває на складній стадії.
Варто зауважити, що ще у квітні цього року шведський прокурор зазначав, що "найімовірнішим сценарієм" вибухів на Північних потоках є причетність групи, яку фінансує конкретна держава.
Нагадаємо, у вересні 2022 року на кількох нитках "Північних потоків" почався витік газу. Пізніше різні експерти дійшли висновку, що до такої ситуації призвели вибухи.
Однією з версій є причетність Росії до витоків. Країна-агресор могла піти на такий крок, щоб не платити неустойки за контрактами.
Також у ЗМІ нещодавно з'являлася інформація про нібито причетність України. Президент Володимир Зеленський вже спростував подібні чутки.
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