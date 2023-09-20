Витоки на "Північних потоках": Швеція хоче завершити розслідування до кінця року

"Ми сподіваємося завершити розслідування найближчим часом, але нам ще багато що доведеться зробити, і в найближчі чотири тижні нічого не станеться", - заявив він.

Люнгквіст також уточнив, що розслідування зараз перебуває на складній стадії.

Варто зауважити, що ще у квітні цього року шведський прокурор зазначав, що "найімовірнішим сценарієм" вибухів на Північних потоках є причетність групи, яку фінансує конкретна держава.

Витоку на "Північних потоках"

Нагадаємо, у вересні 2022 року на кількох нитках "Північних потоків" почався витік газу. Пізніше різні експерти дійшли висновку, що до такої ситуації призвели вибухи.

Однією з версій є причетність Росії до витоків. Країна-агресор могла піти на такий крок, щоб не платити неустойки за контрактами.

Також у ЗМІ нещодавно з'являлася інформація про нібито причетність України. Президент Володимир Зеленський вже спростував подібні чутки.