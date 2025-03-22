Віткофф висловився про вибори в Україні і час для Зеленського "завершити угоду" щодо миру

Так представник глави Білого дому відреагував на "компліментарні" висловлювання з боку Карлсона щодо президента України Володимира Зеленського, із повторюванням кремлівської абсурдної тези щодо начебто його "нелегітимності", відтак нібито неможливості підписати у майбутньому потенційну угоду про мир або перемир'я.

"Ви вважаєте, що Зеленський, питання стосовно Зеленського... Я думаю є багато хорошого, що можна сказати про Зеленського... це зокрема хоробрість, якою я захоплююся... я думаю українські військові відважні, приречені, бо вони борються зі значно більшою країною... і це не буде перемогою, але поведінка доблесна... але російська позиція - він "не обраний", і ми не можемо підписати жодну угоду з ним. Ви думаєте будуть вибори в Україні?" - сказав медійник.

На це Віткофф висловив переконання, що вибори в Україні будуть проведені.

"Так, вони будуть. Вони на це погодилися. В Україні будуть вибори. І я погоджуюся з тобою, я думаю, Зеленський робить усе можливе", - заявив він.

При цьому спецпредставник Трампа додав, що погоджується зі співрозмовником щодо українського президента.

Він також висловив думку, що Зеленський перебуває у досить складному становищі, позаяк протистоїть країні з ядерною зброєю, населення якої в 4 рази перевищує Україну.

На переконання Віткоффа, для Зеленського зараз "найкращий час" для того, щоб "завершити угоду", яку президент США Дональд Трамп міг би виконати.

Спецпредставник глави Білого дому фактично підтримав чергові умови російської сторони, від яких начебто залежить готовність домовитися про мир. Серед інших озвучених Кремлем бажань - це проведення виборів нового президента в Україні, в якій діє воєнний стан через російську агресію.

Питання виборів в Україні

Нагадаємо, у лютому спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб до кінця 2025 року українська влада провела вибори. Особливо в тому разі, якщо буде досягнуто перемир'я з Росією.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що після того, як у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США і РФ, Трамп заявив, що в Україні рейтинг довіри до Зеленського становить всього 4%. Пізніше Трамп і зовсім назвав українського лідера "диктатором без виборів". Однак пізніше американський президент, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що не може повірити, що він міг таке сказати.

Однак, за даними західних ЗМІ, на зустрічі української й американської делегацій в Саудівській Аравії 11 березня сторони не обговорювали проведення виборів в Україні. Ключовою темою цієї зустрічі було завершення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що воєнний стан у країні скасують лише після закінчення війни - а вже після того будуть проводити вибори згідно з законодавством.