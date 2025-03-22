Уиткофф высказался о выборах в Украине и времени для Зеленского "завершить сделку" по миру

Так представитель главы Белого дома отреагировал на "комплиментарные" высказывания со стороны Карлсона в отношении президента Украины Владимира Зеленского, с повторением кремлевского абсурдного тезиса о якобы его "нелегитимности", поэтому якобы невозможности подписать в будущем потенциальное соглашение о мире или перемирии.

"Вы считаете, что Зеленский, вопрос относительно Зеленского... Я думаю есть много хорошего, что можно сказать о Зеленском... это в частности храбрость, которой я восхищаюсь... я думаю украинские военные отважные, обреченные, потому что они борются со значительно большей страной... и это не будет победой, но поведение доблестное... но российская позиция - он "не избран", и мы не можем подписать ни одно соглашение с ним. Вы думаете будут выборы в Украине?" - сказал медийщик.

На это Уиткофф выразил убеждение, что выборы в Украине будут проведены.

"Да, они будут. Они на это согласились. В Украине будут выборы. И я согласен с тобой, я думаю, Зеленский делает все возможное", - заявил он.

При этом спецпредставитель Трампа добавил, что соглашается с собеседником относительно украинского президента.

Он также выразил мнение, что Зеленский находится в достаточно сложном положении, поскольку противостоит стране с ядерным оружием, население которой в 4 раза превышает Украину.

По убеждению Уиткоффа, для Зеленского сейчас "лучшее время" для того, чтобы "завершить сделку", которую президент США Дональд Трамп мог бы выполнить.

Спецпредставитель главы Белого дома фактически поддержал очередные условия российской стороны, от которых якобы зависит готовность договориться о мире. Среди других озвученных Кремлем желаний - это проведение выборов нового президента в Украине, в которой действует военное положение из-за российской агрессии.

Вопрос выборов в Украине

Напомним, в феврале спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы до конца 2025 года украинская власть провела выборы. Особенно в том случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после того, как в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и РФ, Трамп заявил, что в Украине рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Позже Трамп и вовсе назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Однако позже американский президент, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что не может поверить, что он мог такое сказать.

Однако, по данным западных СМИ, на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта стороны не обсуждали проведение выборов в Украине. Ключевой темой этой встречи было завершение войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что военное положение в стране будет отменено только после окончания войны - а уже после этого будут проводить выборы согласно законодательству.