Віткофф сподівається, що розмова Трампа з Путіним зрушить питання миру в Україні

"Я вірю, що у президента (США Дональда Трампа - ред.) буде успішна телефонна розмова з (главою Кремля - ред.) Володимиром Путіним. Вони знають один одного. Президент сповнений рішучості щось зробити тут... Тому я надаю можливість двом лідерам ухвалити це рішення", - сказав Віткофф.

При цьому на уточнювальне запитання, чи хоче Росія "занадто багато чого" на переговорах (про що раніше заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс), спецпредставник Трампа ухилився від відповіді.

"Я вважаю, що це дуже складний конфлікт, який не повинен був статися. Я повністю згоден із президентом Трампом щодо цього", - заявив він.

Також Віткофф заявив, що між Україною і Росією багато ненависті, і тому сторони займають певні позиції, а завдання президента США Дональда Трампа - звузити цей "широкий простір між сторонами".

"І я думаю, якоюсь мірою ми це зробили... Я думаю, понеділок багато в чому визначить, де ми перебуваємо і як ми завершимо ці переговори", - резюмував спецпредставник Трампа.