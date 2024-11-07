Витівки Орбана? Виступ Зеленського не показали в трансляції саміту в Будапешті

Відомо, що Зеленський виступав другим, перед ним слово мав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а після українського лідера - президент Франції Емманюель Макрон. Виступ Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн, а виступ Зеленського не показали.

Організатор заходу сказав, що виступ Зеленського нібито не був публічним, а кадри були передані команді президента. Проте представники української влади заявили, що Україна не просила організаторів про такі заходи.

"Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", - йдеться у відповіді.

Журналісти зрештою отримали відеокадри виступу президента України та змогли поділитися ними з колегами.

Промова Зеленського

Серед іншого Зеленський подякував партнерам за підтримку України та зазначив, що для захисту потрібна "достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах".

"Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", - підкреслив він.